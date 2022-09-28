В России назвали нижнюю точку спада экономики

Резкого спада ВВП страны не видят и в Кремле. По мнению президента, Россия успешно справляется с внешним давлением. Страны Запада рассчитывали на «экономический блицкриг», но их тактика не сработала, утверждает он.

В недавнем разговоре с Reuters бывший заместитель министра финансов и главы ЦБ, банкир и член совета директоров Unipro Олег Вьюгин рассказывал, что российская экономика могла бы вырасти на 5-6 процентов в 2022 году, если бы не влияние санкций. По его словам, санкции работают, так как вместо роста российская экономика столкнется с падением на четыре процента. Но эффективность санкций составляет лишь 30-40 процентов, так как Россия успешно применяет механизмы для их обхода.