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51 минуту назад

Bloomberg: ЕС хочет запретить экспорт нефти из России выше определенного ценового порога

Газета.Ru

Евросоюз (ЕС) собирается, в рамках санкций, ввести запрет на морские перевозки нефти из России, если она будет выше определенного ценового порога. Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на источники.

ЕС намерен ограничить перевозки российской нефти
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным агентства, в этом случае корабли ЕС не смогут транспортировать российскую нефть. При этом перевозки нефти из России были исключены из прошлого пакета санкций, так как Греция и Кипр выступали резко против ограничений. Речь идет о том, что эти страны больше всего зависят от транспортировок танкерами.

Источники Reuters указали, что введение данной меры поможет закрыть лазейки для России и скоординирует предельные цены на нефть с G7. Однако какой будет потолок цен на нефть – пока неясно.

26 сентября обозреватель Newsweek Дэниэл Депетрис заявил, что международные санкции против России сильнее ударили по США и Европе, чем по Москве. Он напомнил о многочисленных попытках западных стран ограничить поставки российских энергоресурсов, включая нефть. Однако запрет на импорт сырья и страхование судов может ударить рикошетом по самим США и ЕС.

Экономика,ЕС,
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