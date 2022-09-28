ЕС намерен ограничить перевозки российской нефти

Евросоюз (ЕС) собирается, в рамках санкций, ввести запрет на морские перевозки нефти из России, если она будет выше определенного ценового порога. Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на источники.

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По данным агентства, в этом случае корабли ЕС не смогут транспортировать российскую нефть. При этом перевозки нефти из России были исключены из прошлого пакета санкций, так как Греция и Кипр выступали резко против ограничений. Речь идет о том, что эти страны больше всего зависят от транспортировок танкерами.

Источники Reuters указали, что введение данной меры поможет закрыть лазейки для России и скоординирует предельные цены на нефть с G7. Однако какой будет потолок цен на нефть – пока неясно.