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1 час назад

Таджикистан не исключил отказа местных банков от работы с картами «Мир»

Лера Букина

Банкам Таджикистана следует самим решать вопрос, касающийся использования карт российской платежной системы «Мир». Об этом сообщает РБК со ссылкой на заявление Управления по защите прав потребителей финансовых услуг Национального банка Таджикистана.

Таджикистан не исключил отказа местных банков от работы с картами «Мир»
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Относительно вопросов обслуживания карт «Мир» необходимо обратиться непосредственно к самим банкам», — подчеркнули в ЦБ.

Ранее 24 сентября стало известно о решении «Душанбе Сити Банк» приостановить обслуживание карт «Мир» 24 сентября. Такой шаг объяснили «техническими неполадками» в работе российской платежной системы. В настоящее время эти карты не обслуживаются в банкоматах и РОS-терминалах.

Ранее агентство Bloomberg, ссылаясь на источника, сообщило, что несколько турецких государственных банков приняли решение о прекращении использования системы «Мир». Речь идет о Halkbank, Ziraat Bank и VakıfBank.

Экономика,Ситибанк,
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