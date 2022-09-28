Новые санкции могут распространить на платежную систему «Мир»

Власти США рассматривают введение новых санкций в отношении России, которые затронут платежную систему «Мир». Об этом сообщает The Wall Street Journal.

По имеющимся данным, Белый дом «готовит новую серию санкций, стремясь ужесточить финансовый кордон вокруг российской экономики». Целями новых санкций называют российские финансовые учреждения, которые имеют решающее значение для экономики страны. К таким учреждениям относят Агентство по страхованию вкладов и Национальную система платежных карт, которая обслуживает платежную систему «Мир». По данным издания, Вашингтон считает, что Москва может использовать упомянутые выше учреждения для обхода санкций.

Кроме того, в США также рассматривают возможность отключения ещё нескольких банков от SWIFT, введение экспортного контроля на ряд новых товаров, которые необходимы для российской экономики, а также новые санкции в отношении государственных компаний.