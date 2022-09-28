В России зафиксировали инфляцию впервые с июля

Росстат зафиксировал недельную инфляцию впервые с июля

Фото: РИА Новости РИА Новости

Росстат с 20 по 26 сентября зафиксировал инфляцию впервые с начала июля. Она составила 0,08%, следует из данный службы.

С начала года потребительские цены выросли на 10,32%. В частности, за последнюю неделю подорожали огурцы (7,2%), помидоры (4,7%), бананы (2,5%), сахар (1,68%), гречку (1,34%), яйца (0,84%), спички (0,89%), электропылесосы (1,18%) и шампуни (0,68%).

В то же время цены на яблоки, лук, соль, рис, зубные щетки и смартфоны с 20 по 26 сентября наоборот показали снижение. Они подешевели на 3,3%, 3,2%, 0,29%, 0,22%, 0,2% и 0,48% соответственно.