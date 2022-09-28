Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+21° в 
USD 58.45EUR 55.72
Войти в почту
58 минут назад

В России зафиксировали инфляцию впервые с июля

Елена Прошина

Росстат зафиксировал недельную инфляцию впервые с июля

В России зафиксировали инфляцию впервые с июля
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Росстат с 20 по 26 сентября зафиксировал инфляцию впервые с начала июля. Она составила 0,08%, следует из данный службы.

С начала года потребительские цены выросли на 10,32%. В частности, за последнюю неделю подорожали огурцы (7,2%), помидоры (4,7%), бананы (2,5%), сахар (1,68%), гречку (1,34%), яйца (0,84%), спички (0,89%), электропылесосы (1,18%) и шампуни (0,68%).

В то же время цены на яблоки, лук, соль, рис, зубные щетки и смартфоны с 20 по 26 сентября наоборот показали снижение. Они подешевели на 3,3%, 3,2%, 0,29%, 0,22%, 0,2% и 0,48% соответственно.

В последний раз Росстат фиксировал инфляцию в период с 25 июня по 1 июля. Тогда она составила 0,23% из-за роста тарифов на жилищно-коммунальные услуги. Затем два месяца подряд наблюдалась дефляция.

Экономика,Росстат,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители