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42 минуты назад

Еврокомиссия предлагает установить потолок цен на газ из России

ТАСС

Еврокомиссия (ЕК) под давлением многих стран ЕС выступила с новыми инициативами по возможному ограничению цен на газ в Европе, предложив, в частности, установить потолок цен на российское топливо. Об этом сообщило в четверг агентство DPA со ссылкой на имеющийся в его распоряжении документ.

Еврокомиссия предложила установить потолок цен на газ из РФ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Согласно тексту, Евросоюз должен быть готов ввести меры по ограничению цен на газ.

"Главная цель ЕС - гарантировать более низкие цены для потребителей этой зимой", - отмечается в документе.

Однако власти в Брюсселе лишь частично реагируют на пожелания членов Евросоюза. В частности, ЕК предлагает установить максимально возможную цену на газ из РФ. Другим вариантом, как отмечает DPA, является ограничение цены на это топливо при производстве электроэнергии, чтобы также снизить ее стоимость. Нечто подобное уже ввели Испания и Португалия.

Экономика,Еврокомиссия,ЕС,
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