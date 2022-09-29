Еврокомиссия предложила установить потолок цен на газ из РФ

Еврокомиссия (ЕК) под давлением многих стран ЕС выступила с новыми инициативами по возможному ограничению цен на газ в Европе, предложив, в частности, установить потолок цен на российское топливо. Об этом сообщило в четверг агентство DPA со ссылкой на имеющийся в его распоряжении документ.

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Согласно тексту, Евросоюз должен быть готов ввести меры по ограничению цен на газ.

"Главная цель ЕС - гарантировать более низкие цены для потребителей этой зимой", - отмечается в документе.