Украина оставит Европу без остатков российского газа

В Газпроме заявили, что инициированное «Нафтогазом Украины» новое арбитражное разбирательство из-за якобы несвоевременной уплаты средств за транзит газа грозит попаданием украинской компании под санкции РФ, что означает автоматический запрет любых отношений с ней. Проще говоря, остановку транзита газа через территорию Украины, которая в настоящее время прокачивает около 42 млрд. кубометров российского газа в сутки.

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Газпром категорически отвергает все требования «Нафтогаза Украины» по инициированному разбирательству в отношении транзита российского газа в Европу - «не оказанные украинской стороной услуги не должны и не будут оплачиваться», - говорится в заявлении российской компании.

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В Газпроме указали, что это Нафтогаз, не имея надлежащих оснований, отказался исполнять свои транзитные обязательства через ГИС «Сохрановка», хотя по соглашению от 30 декабря 2019 года неисполнение обязательств с его стороны означает отсутствие оплаты даже в случае заявления «Нафтогаза Украины» о форс-мажоре на территории Украины.

Тем же соглашением, заключенным в 2019 году по шведскому праву, было определено место для решения споров сторон - Цюрих в Швейцарии. Однако «благодаря огромному числу введенных антироссийских санкций Швеция и Швейцария перешли в разряд недружественных Российской Федерации стран», что лишает Газпром права на справедливое разбирательство.

Введение санкционного режиме и запрет любых операций с Нафтогазом будет особенно чувствительным на фоне аварии, или, как практически признают европейские чиновники - диверсии, которая произошла 26 сентября в трех точках газопроводов «Северный поток-1,2». Не случайно именно после сообщения Газпрома, а не после новостей о повреждении труб, цены на спотовых биржах в Европе подскочили на 21% до 2100 долларов за тысячу кубометров.

Хотя официальных заявлений пока не было, издание Der Tagesspiegel уже пишет, что спецслужбы ФРГ предполагают, что все нитки «Северного потока» и «Северного потока-2» навсегда останутся непригодными для использования. Это повышает значимость украинского маршрута для европейской энергобезопасности, но, как считают опрошенные «СП» эксперты, прокачка по нему также вполне может прекратиться, что будет грозить ЕС энергетическим коллапсом.

Президент фонда «Основание», эксперт по энергетике Алексей Анпилогов не исключает, что ЕС все же надавит на Киев с тем, чтобы транзит был продолжен.

- Последствия прекращения транзита через Украину для Европы будут очень серьезными. После разрушения «Северных потоков» энергобезопасность ЕС критически нарушена. Оставшиеся в распоряжении транзитные возможности недостаточны для того, чтобы обеспечить устойчивое прохождение зимнего периода и в принципе устойчивое снабжение европейского субконтинента российским газом.

Европа еще может дотянуть как-то до января-февраля с использованием украинской ГТС и «Турецкого потока», но этого будет недостаточно. Если же украинская сторона продолжит самоубийственную политику выдвижения постоянных требований к Газпрому, последуют действия уже не на уровне компании, а на уровне государства. Нафтогаз получит санкционный статус, после чего потеряет возможность для транзита российского газа. Снабжение ЕС российским газом будет ограничено только еще действующим «Турецким потоком» и де-факто заблокированным Польшей газопроводом «Ямал-Европа». Этого крайне недостаточно для европейских стран.

«СП»: - Может ли Евросоюз надавить на Украину с тем, чтобы она прекратила подавать иски, а транзит был продолжен?

- На самом деле существующий договор Нафтогаза и Газпрома, в котором записано правило «Качай или плати», нарушает правила европейского газового рынка, то есть пресловутого Третьего энергопакета. На момент подписания соглашения именно для Украины было сделано существенное исключение. Теперь на этом пункте основывает свой иск украинская сторона.

Теоретически Евросоюз под предлогом унификации законодательства может потребовать от Украины пересмотреть этот договор с учетом новых реалий. Поскольку позиция Украины, которая отказывается прокачивать газ через территорию ЛНР, надумана, ЕС может настаивать на том, чтобы Киев исполнял не только букву, но и дух Третьего энергопакета, который считает такие дискриминационные контракты незаконными.

Руководитель Центра анализа стратегии и технологий развития ТЭК РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина Вячеслав Мищенко считает, что судебные разбирательства – это прелюдия к полной приостановке транзита через Украину.

- На трех нитках «Северного потока» произошла не авария, а диверсия, западные страны косвенно это подтвердили. А это в корне меняет всю парадигму отношений, в том числе и на энергетическом рынке. Это хорошо спланированная атака на крупный международный промышленный объект, который представляет стратегическую значимость для снабжения газом стран Западной Европы, в первую очередь Германии, из России.

Учитывая эту историю, думаю, все остальные газовые маршруты в Европу сейчас являются крайне рискованными, кроме, пожалуй, турецкого, хотя и там атаки не могут быть полностью исключены. Поэтому предположу, что они вряд ли продолжат работать. «Ямал-Европа» давно остановлен в силу того, что польская сторона просто национализировала участок трубы, отобрав активы у Газпрома, и вряд ли с ними получится восстановить диалог.

Что касается украинской стороны, мы прекрасно понимаем, в каком состоянии находятся наши отношения. Транзит через Украину – это уже не вопрос экономики и судебных споров. Думаю, в будущем ему нет места и вряд ли мы можем рассчитывать, что в сложившихся обстоятельствах он может спокойно продолжаться. Дело не в суде и не в блокировке расчетов, хотя это может быть просто прелюдия к прекращению работы этого маршрута. Кто именно это сделает и когда – вопрос открытый, но, скорее всего, он в ближайшей перспективе будет остановлен.

«СП»: - Если это произойдет, какие будут последствия для Европы? Сами европейцы утверждают, что к такому сценарию подготовились…

- Текущий отопительный сезон все расставит по своим местам. Европейские газохранилища действительно заполнены, работают в нормальном режиме. По Европе разные показатели, но они сопоставимы с предыдущими сезонами. Но сделано это было, во-первых, за счет существенного уменьшения промышленного потребления газа, а, во-вторых, за счет фактической национализации энергетической отрасли.

Закон о национализации готовится в Германии, и он уже, по сути, начал действовать. Немецкие власти активно занимаются консолидацией энергетических активов. В каких-то случаях, как с Газпромом, это просто национализация без всякой компенсации. Другим участникам рынка, например, Uniper, предлагают рыночную цену за их активы. Такие меры больше похожи на военный коммунизм, который был в России 100 лет назад.