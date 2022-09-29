Заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов в разговоре с "Рамблером" прокомментировал предложения ЕС касательно введения новых ограничений на нефть из России, а также рассказал о значении российского сырья для мирового рынка.

В рамках новых предложений по расширению антироссийских санкций власти Евросоюза хотят ввести ограничения на заключение контрактов с российскими нефтяными гигантами, сообщило EUobserver. Кроме того, по данным издания, судоходным компаниям и страховщикам будет запрещено обрабатывать российскую нефть, если ее закупочная цена за баррель не будет на уровне или ниже предельной цены, установленной Органом по установлению предельных цен коалиции стран G7.