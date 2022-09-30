В Германии назвали причину повреждения «Северных потоков»

Органы безопасности ФРГ склонны полагать, что трубы российских газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» были повреждены массивными взрывными устройствами. Об этом сообщает журнал Spiegel со ссылкой на свои источники, передает РИА Новости.

Фото: EPA EPA

Как говорится в сообщении, в Германии уверены, что подорвать «Северный поток» и «Северный поток — 2» в Балтийском море могли только высокоэффективные взрывные устройства.

Как рассказали источники журнала, для подрыва подобных труб устройство должно было действовать с той же эффективностью, что и 500 килограммов тротила. Отмечается, что органы безопасности ФРГ сделали такой вывод на основе в том числе сейсмических сигналов, зафиксированных измерительными станциями.

Газета пишет, что результаты этого исследования позволяют предположить, что за подрывом газопровода может скрываться только государственный субъект.

Источники Spiegel сообщили, что уже в ближайшие выходные водолазы или робот с дистанционным управлением смогут внимательно осмотреть повреждения газопровода. Это позволит дать предварительную оценку использованным взрывчатым веществам и предположить тип взрыва под водой.