В Германии назвали причину повреждения «Северных потоков»

Органы безопасности ФРГ склонны полагать, что трубы российских газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» были повреждены массивными взрывными устройствами. Об этом сообщает журнал Spiegel со ссылкой на свои источники, передает РИА Новости.
Как говорится в сообщении, в Германии уверены, что подорвать «Северный поток» и «Северный поток — 2» в Балтийском море могли только высокоэффективные взрывные устройства.
Как рассказали источники журнала, для подрыва подобных труб устройство должно было действовать с той же эффективностью, что и 500 килограммов тротила. Отмечается, что органы безопасности ФРГ сделали такой вывод на основе в том числе сейсмических сигналов, зафиксированных измерительными станциями.
Газета пишет, что результаты этого исследования позволяют предположить, что за подрывом газопровода может скрываться только государственный субъект.
Источники Spiegel сообщили, что уже в ближайшие выходные водолазы или робот с дистанционным управлением смогут внимательно осмотреть повреждения газопровода. Это позволит дать предварительную оценку использованным взрывчатым веществам и предположить тип взрыва под водой.
Издание отмечает, что восстановление трубопровода после такого повреждения считается крайне маловероятным. Поврежденные трубы затоплены морской водой, специальное внутреннее покрытие крайне быстро покрывается ржавчиной. Скорее всего трубопровод больше не сможет использоваться для поставок газа, говорится в статье.