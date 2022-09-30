Аналитик раскрыл сроки ослабления рубля

Финансовый аналитик компании BitRiver Владислав Антонов заявил, что в краткосрочной перспективе курс рубля может укрепляться. В октябре стоит ожидать его показателей на уровне 53 рубля за доллар и 50 — за евро, пишет агентство «Прайм».