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40 минут назад

Аналитик раскрыл сроки ослабления рубля

Lenta.ru

Финансовый аналитик компании BitRiver Владислав Антонов заявил, что в краткосрочной перспективе курс рубля может укрепляться. В октябре стоит ожидать его показателей на уровне 53 рубля за доллар и 50 — за евро, пишет агентство «Прайм».

Аналитик раскрыл сроки ослабления рубля
Фото: ТАССТАСС

Однако аналитик допустил, что может произойти падение курса рубля. Он раскрыл возможные сроки ослабления валюты и допустил, что это произойдет к концу 2022 года из-за санкций Запада.

«На фоне геоэкономической напряженности и высокой токсичности валют недружественных стран рубль стал сильнейшей валютой в мире. Но нужно понимать, что явление это и сам статус весьма относительные», — подчеркнул Антонов.

Экономика,Владислав Антонов,
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