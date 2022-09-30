Впечатляющие результаты: Россия и Китай решили усилить сотрудничество

Россия и Китай продолжают наращивать сотрудничество в торгово-экономической сфере, по итогам 2022 года торговля между двумя странами может достигнуть рекордного значения. Такое заявление сделал посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй, передает РИА Новости.

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Агентство отмечает, что после начала боевых действий на территории Украины Китай испытывает большое давление со стороны западных государств за непрекращающееся сотрудничество Пекина и Москвы.

Как заявил посол, на фоне сложной международной ситуации, пандемии COVID-19 и прочих испытаний торгово-экономические отношения России и Китая продемонстрировали большую гибкость и, вопреки всем обстоятельствам, стали только крепче, а также показали впечатляющие результаты.

Чжан Ханьхуэй подчеркнул, что за первые восемь месяцев 2022 года объем двусторонней торговли превысил 117,2 миллиарда долларов. Это на 31,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Посол верит, что до конца 2022 года этот показатель может достигнуть рекордного значения. Он указал, что Китай продолжит наращивать торгово-экономическое сотрудничество с Россией.