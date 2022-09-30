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44 минуты назад

Представлены первые монеты с изображением Карла III

Лера Букина

Новые монеты номиналом £5 и 50 пенсов были представлены Королевским монетным двором Великобритании. На них изображен король Карл III, сообщает Reuters.

Представлены первые монеты с изображением Карла III
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Дизайном занимался британский скульптор Мартин Дженнингс. Его профиль обратили влево – именно такова нумизматическая традиция. Также на монетах есть текст на латинском языке: «Король Карл III, милостью Божьей, защитник веры» (лат. Dei Gratia Rex Fidei Defensor).

На другой стороне монеты номиналом £5 изобразили два портрета Елизаветы II. Также на ней указана дата правления королевы (1926–2022). Специальная коллекция монет будет введена в оборот 3 октября, следует из пресс-релиза, опубликованного на сайте монетного двора.

Напомним, что 8 сентября королева Елизавета II скончалась. Ей было 96 лет. Сын королевы Чарльз стал новым королем Великобритании. Теперь он Карл III.

Ранее Великобритания продемонстрировала новый королевский шифр Карла III.

Экономика,Елизавета II,
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