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1 час назад

Австрия заявила о зависимости от российского газа

Lenta.ruиещё 2

Австрия все еще зависима от поставок российского газа. Об этом заявила министр по делам энергетики Леоноре Гевесслер, ее слова передает ТАСС.

Австрия заявила о зависимости от российского газа
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Политик отметила, что в последние дни в Европейском союзе (ЕС) много обсуждали введение потолка цен на импортируемый газ. Она подчеркнула, что Австрия остается в зависимости от импорта природного газа, в частности из России.

«Среди всех предложений я не увидела такого, про которое можно было бы уверенно сказать, что наши партнеры и впредь будут поставлять газ в Европу в достаточном объеме, если мы больше не будем платить требуемую цену», — заключила Гевесслер.

Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт не поддержит антироссийские санкции Евросоюза, если они будут создавать угрозу для энергообеспечения страны. По его словам, Венгрия также никогда не поддержит санкции, которые бы поставили под угрозу ее инвестиции в атомную энергетику.

Экономика,Петер Сийярто,ЕС,
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