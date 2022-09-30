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25 минут назад

В Турции испугались сокращения турпотока из РФ из-за ситуации с «Миром»

Лера Букина

Туристический сектор рассчитывает на то, что власти Турции в скором времени решат вопрос с использованием платежной системой «Мир». С соответствующим заявлением выступил президент Ассоциации туристов и бизнесменов Кемера Рыза Сонмез, передает РИА Новости.

В Турции испугались сокращения турпотока из РФ из-за ситуации с «Миром»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Напомним, что ранее государственные и частные банки отказались работать с данной системой. Сонмез подчеркнул, что отношения обеих сторон – вопрос национального масштаба и важности. Он указал на завершение соглашений и платежей в турсекторе в начале сезона. Ситуация еще не отразилась на секторе размещения, однако данный вопрос следует срочно урегулировать, указал президент ассоциации.

Проблемы с расчетами могут иметь негативные последствия для туристической отрасли, считает эксперт. По его словам, туристы не будут отдыхать там, «где их подталкивают к отсутствию безопасности».

Накануне агентство Reuters сообщило, что директор банка Турции Ziraat Bankasi подтвердил факт приостановки обслуживания карт российской платежной системы «Мир» в стране.

До этого газета Aydınlık писала, что на улицы Антальи вышли граждане, которые выразили недовольство решением банков Турции прекратить использование российской платежной системы «Мир».

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