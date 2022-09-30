Билл Гейтс оценил сроки отказа от энергоносителей из России

Миллиардер и сооснователь Microsoft Билл Гейтс осудил тех, кто выступает за переход к «зеленой» энергетике. Он считает, что мировую экономику можно спасти за счет использования «грязных» видов получения энергии. Соответствующее заявление он сделал в подкасте Zero агентства Bloomberg.

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Также, по его мнению, такой подход позволит отказаться от энергоносителей из России. Согласно его ожиданиям, отказ займет около 10 лет, однако для этого требуется жить с минимальным ущербом для экономик развитых стран.

Гейтс указал на необходимость в проведении расконсервации угольных электростанций в Европе и в открытии новых газовых месторождений. Миллиардер считает, что в ближайшем будущем нужно принять любые меры для того, чтобы сохранить экономики и уровень жизни населения, пусть и ценой увеличения выбросов.

Гейтс также подчеркнул, что процесс перехода к «зеленой» энергетике облегчится в случае сохранения комфортных условий.