Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+14° в 
USD 57.41EUR 55.41
Войти в почту
1 час назад

Билл Гейтс оценил отказ от энергоносителей из России

Лера Букина

Миллиардер и сооснователь Microsoft Билл Гейтс осудил тех, кто выступает за переход к «зеленой» энергетике. Он считает, что мировую экономику можно спасти за счет использования «грязных» видов получения энергии. Соответствующее заявление он сделал в подкасте Zero агентства Bloomberg.

Билл Гейтс оценил сроки отказа от энергоносителей из России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Также, по его мнению, такой подход позволит отказаться от энергоносителей из России. Согласно его ожиданиям, отказ займет около 10 лет, однако для этого требуется жить с минимальным ущербом для экономик развитых стран.

Гейтс указал на необходимость в проведении расконсервации угольных электростанций в Европе и в открытии новых газовых месторождений. Миллиардер считает, что в ближайшем будущем нужно принять любые меры для того, чтобы сохранить экономики и уровень жизни населения, пусть и ценой увеличения выбросов.

Гейтс также подчеркнул, что процесс перехода к «зеленой» энергетике облегчится в случае сохранения комфортных условий.

Ранее глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что об экологической повестке Евросоюза сегодня можно забыть.

Экономика,Билл Гейтс,Алексей Миллер,Газпром,Microsoft,ЕС,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители