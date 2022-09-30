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50 минут назад

Названа сумма замороженных российских активов в ЕС и G7

Lenta.ru

По решению стран ЕС и G7 активы российских предпринимателей на общую сумму 30 миллиардов евро были заморожены. Об этом рассказал еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс, его слова приводит ТАСС.

Названа сумма замороженных российских активов в ЕС и G7
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Он уточнил, что в общем заморожено 14,6 миллиардов евро из средств российских олигархов в Европе, вместе с тем, что заморозили страны Группы семи, общий объем достигает 30 миллиардов. Всей информации по странам он не озвучил, но уточнил, что в Испании был заморожен 41 миллион евро.

«В Венгрии были заморожены активы на 3 тысячи евро, это очень странно», — поделился Рейндерс.

Ранее в сентябре стало известно, что Киев намерен добиться принятия Генеральной Ассамблеей (ГА ООН) резолюции о формировании «международного компенсационного механизма», позволяющего использовать замороженные российские активы как компенсацию Украине.

Как писала газета The Guardian, Украина намерена добиться осуществления своих планов, согласно которым мирный договор будет включать в себя «многомиллиардные репарации со стороны России, частично с использованием конфискованных российских государственных активов и активов олигархов».

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