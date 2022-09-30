Рост цен в Италии оказался рекордным за 37 лет

В сентябре годовая инфляция в Италии достигла рекордной отметки в 8,9 процента — рост цен оказался рекордным за 37 лет (с 1985 года), свидетельствуют данные Национального института статистики (Istat) страны.

За месяц инфляция разогналась на 0,5 процентных пункта. Драйверами роста стали продукты питания и безалкогольные напитки (11,5 процента), а также услуги, связанные с досугом (5,7 процента).

Несмотря на то, что в годовом выражении цены на энергоносители резко повысились, в сентябре рост немного затормозился — с 44,9 до 44,5 процента. В Италии также замедлился рост стоимости транспорта, с 8,4 до 7,2 процента.