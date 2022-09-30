Турция полностью заполнила подземные хранилища газом

Турция завершила подготовку к зиме, полностью заполнив подземные хранилища природным газом. Об этом сообщил в пятницу министр энергетики и природных ресурсов страны Фатих Донмез.
"Последние приготовления перед зимой завершены. Наши подземные хранилища природного газа в Силиври и Туз Гёлю заполнены на 100%", - написал он на своей странице в Twitter.
В Анкаре заявляли, что не ожидают ухудшения ситуации в энергетическом плане, так как Турция не испытывает проблем с поставками природного газа из России.