Стало известно о нежелании россиян хранить деньги в иностранных банках

Большинство россиян выразили нежелание хранить деньги в иностранных банках. Такие результаты показал опрос ВЦИОМа в рамках совместного проекта с РБК.

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Так, 88 процентов россиян не хотели бы иметь счет в зарубежном банке для хранения своих средств, даже если бы у них была такая возможность. Положительно ответили на это предложение только девять процентов респондентов. Один процент россиян уже имеют такой счет, а затруднились ответить 3 процента опрошенных.

Интерес к хранению сбережений в иностранном банке зависит от возраста опрошенных. Молодым людям от 18 до 25 лет больше всех нравится эта идея: ее одобрили 22 процента респондентов. У 5 процентов (больше, чем в остальных возрастных категориях) счет уже есть. Большинство россиян, нежелающих открывать банковский счет за границей (95 процентов), наблюдается среди людей в возрасте от 60 лет и старше.

При этом среди респондентов, оценивающих свое материальное положение как плохое или очень плохое, 11 процентов хотели бы хранить деньги за границей, среди людей с высоким достатком — 10 процентов. Наименее интересна эта возможность для представителей среднего класса: семь процентов опрошенных хотели бы ее реализовать.