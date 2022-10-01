Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+18° в 
USD 55.30EUR 52.74
Войти в почту
1 час назад

Bloomberg: многочисленные западные санкции существенно не повлияли на экономику России

Газета.Ru

Введение многочисленных ограничительных мер против Москвы со стороны западных стран не оказали значительного влияния на состояние российской экономики. Об этом написало агентство Bloomberg со ссылкой на сообщение американского сенатора от штата Луизиана Билла Кэссиди.

Bloomberg: санкции Запада существенно не повлияли на экономику России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Парадокс санкций заключается в том, что Россия, наоборот, увеличила доходы из-за роста цен на энергоносители», — сказал Кэссиди.

Автор материала выразил мнение, согласно которому дальнейшее поддержание российской экономики будет осуществляться за счет доходов от продажи нефти и газа.

Экономист назвал первую жертву европейского кризиса

30 сентября президент Владимир Путин подписал договоры о вхождении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России.

В ответ США ввели новый пакет санкций в отношении России. В него вошли десятки физических и юридических лиц. Под санкции попали, в том числе глава Банка России Эльвира Набуиллина, ее заместитель Ольга Скоробогатова и вице-премьер Александра Новак, а также семья премьер-министра РФ Михаила Мишустина, семья заместителя предстателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева, сын председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко Сергей, семья главы Минобороны РФ Сергея Шойгу.

На этой неделе Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что администрация разработала план на случай гипотетического использования Россией ядерного оружия.

В августе сообщалось, что власти США не станут признавать присоединение частей Украины к России и жестко ответят введением дополнительных санкций в отношении Москвы, если территории войдут в состав России.

Экономика,Билл Кэссиди,Ольга Скоробогатова,Энтони Блинкен,Михаил Мишустин,Валентина Матвиенко,Сергей Шойгу,Владимир Путин,Дмитрий Медведев,Минобороны России,Банк России,Совет Федерации,Совет безопасности РФ,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители