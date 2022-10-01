Bloomberg: санкции Запада существенно не повлияли на экономику России

Введение многочисленных ограничительных мер против Москвы со стороны западных стран не оказали значительного влияния на состояние российской экономики. Об этом написало агентство Bloomberg со ссылкой на сообщение американского сенатора от штата Луизиана Билла Кэссиди.

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«Парадокс санкций заключается в том, что Россия, наоборот, увеличила доходы из-за роста цен на энергоносители», — сказал Кэссиди.

Автор материала выразил мнение, согласно которому дальнейшее поддержание российской экономики будет осуществляться за счет доходов от продажи нефти и газа.

30 сентября президент Владимир Путин подписал договоры о вхождении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России.

На этой неделе Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что администрация разработала план на случай гипотетического использования Россией ядерного оружия.