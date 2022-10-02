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1 час назад

Названа валюта в новых российских регионах

Илья Родин

В Запорожской и Херсонской областях, Донецкой и Луганской народных республиках денежной единицей с 1 января 2023 года будет российский рубль. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Госдумы по госстроительству и законодательству.

Названа валюта в новых российских регионах
Фото: ТАССТАСС

Отмечается, что обращение украинской гривны при наличном и безналичном расчетах будет допускаться вплоть до 31 декабря 2022 года.

Банк России получит полномочия по установлению особенностей деятельности различных финансовых учреждений, уточнили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что российские законы будут постепенно распространяться на принятые в состав РФ регионы.

Экономика,Банк России,Госдума,
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