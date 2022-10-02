Названа валюта в новых российских регионах

В Запорожской и Херсонской областях, Донецкой и Луганской народных республиках денежной единицей с 1 января 2023 года будет российский рубль. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Госдумы по госстроительству и законодательству.
Отмечается, что обращение украинской гривны при наличном и безналичном расчетах будет допускаться вплоть до 31 декабря 2022 года.
Банк России получит полномочия по установлению особенностей деятельности различных финансовых учреждений, уточнили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что российские законы будут постепенно распространяться на принятые в состав РФ регионы.