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1 час назад

Молдавия нашла замену российскому газу

Lenta.ru

Молдавская Energocom получила лицензию от Румынского национального агентства по регулированию энергетики. Теперь компания сможет закупать и продавать природный газ на румынском рынке, написал вице-премьер Молдавии Андрей Спыну в своем Telegram.

Молдавия нашла замену российскому газу
Фото: ТАССТАСС

Energocom также зарегистрирована на региональной платформе бронирования и имеет доступ к газохранилищам на Украине, отметил он. Кроме того, молдавская Moldelectrica подписала соглашение с Transelectrica Romania об аварийной поставке при необходимости.

«Шаг за шагом мы повышаем уровень энергетической безопасности нашей страны», — заявил Спыну.

В лице Румынии Молдавия может найти замену России, которая является важным поставщиком газа для страны. Однако 1 октября «Газпром» заявил о праве разорвать контракт с Молдавией из-за исторического долга за газ.

Цены на газ в Европе резко упали

Между тем цена на газ из России для Молдавии с 1 октября снизилась до 1031 долларов за тысячу кубометров — это почти в два раза меньше текущей стоимости. При этом в конце сентября стало известно, что Молдавия начала готовиться к прекращению поставок газа из России. Власти страны намерены закупать газ на рынке у других поставщиков.

Экономика,Андрей Спыну,Газпром,
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