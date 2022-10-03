В ФРГ указали на выигрыш России от введения потолка цен на нефть

На Западе неоднозначно восприняли идею ввести потолок цен на российскую нефть. Там опасаются того, что позиция России в таком случае будет выигрышной, заявил эксперт по нефтяному рынку и глава исследовательского и консалтингового офиса Energycomment в Гамбурге Штеффен Буколд, передает немецкая газета Tagesspiegel.

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В итоге, по его словам, нефтеперерабатывающие заводы за пределами санкционной зоны ЕС «будут скупать каждый доступный баррель» из РФ в связи с низкой стоимостью. Они начнут «перерабатывать его с высокой прибылью», предупредил Буколд.

Стоимость российской нефти на сером рынке в скором времени может превысить ценовой предел в связи с высокими финансовыми стимулами, указал он. Буколд считает, что ужесточение вторичных санкций в ЕС дало бы более очевидный эффект.