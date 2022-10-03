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58 минут назад

В ФРГ указали на выигрыш России от введения потолка цен на нефть

Лера Букина

На Западе неоднозначно восприняли идею ввести потолок цен на российскую нефть. Там опасаются того, что позиция России в таком случае будет выигрышной, заявил эксперт по нефтяному рынку и глава исследовательского и консалтингового офиса Energycomment в Гамбурге Штеффен Буколд, передает немецкая газета Tagesspiegel.

В ФРГ указали на выигрыш России от введения потолка цен на нефть
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В итоге, по его словам, нефтеперерабатывающие заводы за пределами санкционной зоны ЕС «будут скупать каждый доступный баррель» из РФ в связи с низкой стоимостью. Они начнут «перерабатывать его с высокой прибылью», предупредил Буколд.

Стоимость российской нефти на сером рынке в скором времени может превысить ценовой предел в связи с высокими финансовыми стимулами, указал он. Буколд считает, что ужесточение вторичных санкций в ЕС дало бы более очевидный эффект.

Последние события, связанные с референдумами о вхождении в состав РФ на освобожденных территориях Донбасса, а также в Херсонской и Запорожской областях, подтолкнули Запад ужесточить санкции против России. В частности, страны собираются прибегнуть к введению потолка цен на российскую нефть, а также запрету на экспорт сжиженного газа.

Экономика,ЕС,
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