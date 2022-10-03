«Снимаю шляпу»: экономист восхитился работой ЦБ в условиях санкций

Экономист, профессор Высшей школы экономики Евгений Коган восхитился работой Центробанка РФ в условиях санкций и заявил, что ЦБ удается «плыть со связанными руками». Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».
Коган подчеркнул, что ЦБ делает все возможное «из того, что у него есть в арсенале».
«Я могу сказать лишь одно, что я снимаю шляпу перед Центральным банком. Потому что я вижу, что ребята стараются действовать невероятно грамотно и использовать максимальные возможности из того, что у них есть в руках», - заявил он.
Экономист отметил, что у ЦБ из-за санкций небольшой арсенал возможностей.
«Называется, я вам завязываю руки, а дальше вы, ребят, плывите, как получится. Не можете? Ну, не можете. Они пока, тем не менее, плывут», - заключил он.
Ранее США и Великобритания ввели санкции против главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной. Ее, в частности, обвинили в распространении рубля в Донбассе и на других территориях, перешедших под контроль России.