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25 минут назад

«Снимаю шляпу»: экономист восхитился работой ЦБ в условиях санкций

Мария Иванова

Экономист, профессор Высшей школы экономики Евгений Коган восхитился работой Центробанка РФ в условиях санкций и заявил, что ЦБ удается «плыть со связанными руками». Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».

«Снимаю шляпу»: экономист восхитился работой ЦБ в условиях санкций
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Коган подчеркнул, что ЦБ делает все возможное «из того, что у него есть в арсенале».

«Я могу сказать лишь одно, что я снимаю шляпу перед Центральным банком. Потому что я вижу, что ребята стараются действовать невероятно грамотно и использовать максимальные возможности из того, что у них есть в руках», - заявил он.

Экономист отметил, что у ЦБ из-за санкций небольшой арсенал возможностей.

«Называется, я вам завязываю руки, а дальше вы, ребят, плывите, как получится. Не можете? Ну, не можете. Они пока, тем не менее, плывут», - заключил он.

Ранее США и Великобритания ввели санкции против главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной. Ее, в частности, обвинили в распространении рубля в Донбассе и на других территориях, перешедших под контроль России.

Экономика,Евгений Коган,Эльвира Набиуллина,Банк России,ВШЭ,
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