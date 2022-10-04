Bloomberg: европейцы сорвали план ЕС по энергосбережению

Европа провалила свой первый зимний тест на энергосбережение из-за европейцев, которые отказались экономить газ. Об этом заявил аналитик издания Bloomberg Хавьер Блас.

«Если бы Европа была школьником, на прошлой неделе она бы сдала свой первый экзамен по энергосбережению. Он провалился. И это не сулит ничего хорошего для гораздо более жестких испытаний, которые предстоят в январе», – отметил Блас.

По его словам, спрос на газ у населения Европы сезонный. При этом никто не знал, как отреагируют жители на призыв экономить. Однако первые заморозки показали, что люди не готовы уменьшать потребление энергии. Например, во время недавнего осеннего похолодания в Германии жители увеличили потребление газа на 14,5%, что выше среднего показателя за последние пять лет.

Он добавил, что высокий спрос на газ должен стать сигналом для политиков, которые должны на конкретных примерах показывать населению, что необходимо делать для экономии энергии. При этом политики должны предлагать все возможные варианты по экономии и распространить их до наступления холодов, которые могут наступить уже в ближайшие недели.