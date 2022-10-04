NYT: Трасс сломала экономику Британии всего за несколько дней

Премьер-министр Британии Лиз Трасс в должности меньше месяца и за это время успела нанести экономике страны серьезный ущерб радикальными решениями. Об этом пишет обозреватель The New York Times Пол Кругман.

«Трасс и ее чиновники объявили о своей политике без оценки бюджета, что способствовало потере доверия рынка. Она, конечно, не первый лидер, который был вынужден резко изменить политику перед лицом неблагоприятной реакции рынка, но объявить экономическую программу, а потом всего через 10 дней отказаться от ее центрального пункта — это нечто особенное», — отметил Кругман.

По его словам, радикальные предложения Трасс поступили в достаточно неподходящее время, когда жители Европы, как и рядовые британцы, переживают сильнейшее за последние полвека экономическое потрясение. Однако именно в это время правительство Трасс собирается снизить налоги для богатых, которые меньше всего страдают от подорожания энергии, чем люди, у которых небольшие доходы.

Он добавил, что Трасс будет трудно управлять страной, учитывая, что она разозлила большую ее часть. В свою очередь Британия получила лидера, который сидит в мире фантазий и не обращает внимания на социальные проблемы. Поэтому ущерб, который она нанесла за считанные дни, будет достаточно трудно восполнить.