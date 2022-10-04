ЦБ рассказал, что будет изображено на новой купюре в 500 рублей

"Экспертная группа предложила более 60 достопримечательностей Северо-Кавказского федерального округа для изображения на новой банкноте Банка России номиналом 500 рублей. В финальный список для лицевой стороны вошли культурно-исторические и природные объекты Пятигорска. В числе лидеров - скульптура Орла на Горячей горе, памятник Михаилу Лермонтову , беседка Эолова арфа", - уточнили в ЦБ.

На оборотную сторону банкноты были предложены памятники и известные места северокавказских республик. Наибольшее количество голосов получили Эльбрус, Дербентская крепость в Дагестане, башенные комплексы Вовнушки и Таргим в Ингушетии. Кроме того, по мнению экспертов, банкноту могут украсить Триумфальная арка в Ставрополе, "Грозный-сити", Национальная библиотека Чеченской Республики, Чиркейская ГЭС, крупнейший в Евразии азимутальный телескоп в Архызе, Рокский тоннель между Северной и Южной Осетией, памятник "Семь журавлей" недалеко от Владикавказа, Мемориал памяти и славы в Назрани и другие.