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26 минут назад

На лицевой стороне купюры в 500 рублей появится одна из достопримечательностей Пятигорска

ТАССиещё 2

Изображение на лицевую стороны новой банкноты номиналом в 500 рублей выберут из культурно-исторических и природных объектов Пятигорска, сообщили в пресс-службе Банка России

ЦБ рассказал, что будет изображено на новой купюре в 500 рублей
Фото: ТАССТАСС

"Экспертная группа предложила более 60 достопримечательностей Северо-Кавказского федерального округа для изображения на новой банкноте Банка России номиналом 500 рублей. В финальный список для лицевой стороны вошли культурно-исторические и природные объекты Пятигорска. В числе лидеров - скульптура Орла на Горячей горе, памятник Михаилу Лермонтову, беседка Эолова арфа", - уточнили в ЦБ.

На оборотную сторону банкноты были предложены памятники и известные места северокавказских республик. Наибольшее количество голосов получили Эльбрус, Дербентская крепость в Дагестане, башенные комплексы Вовнушки и Таргим в Ингушетии. Кроме того, по мнению экспертов, банкноту могут украсить Триумфальная арка в Ставрополе, "Грозный-сити", Национальная библиотека Чеченской Республики, Чиркейская ГЭС, крупнейший в Евразии азимутальный телескоп в Архызе, Рокский тоннель между Северной и Южной Осетией, памятник "Семь журавлей" недалеко от Владикавказа, Мемориал памяти и славы в Назрани и другие.

"Все символы, которые заслужили внимание экспертной группы, значимы, узнаваемы и с графической точки зрения подходят для изображения на банкноте. Они будут рассмотрены при разработке дизайна", - отметил заместитель председателя ЦБ Сергей Белов.

По его словам, художники Банка России и Гознака подготовят ряд концептуальных эскизов с различным сочетанием объектов из финальной группы. Окончательное решение примет совет директоров ЦБ.

Экономика,Михаил Лермонтов,Сергей Белов,Гознак,Банк России,
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