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1 час назад

В США рассказали о введении санкций против России в три этапа

Lenta.ru

Помощник министра финансов США по экономической политике Бен Харрис заявил, что новые санкции «Большой семерки» (G7) против России будут вводиться в три этапа и затронут сырую нефть и нефтепродукты. Цитату приводит РИА Новости.

В США рассказали о введении санкций против России в три этапа
Фото: ТАССТАСС

Кроме того, будут приняты меры в отношении дизельного топлива и продуктов нефтепереработки.

Представитель Минфина США добавил, что решение по ограничению стоимости нефти из России еще не принято. Харрис рассказал, что потолок цены будет достаточно высоким, чтобы стимулировать Москву поддерживать добычу, а также будет выше предельных издержек добычи для самой дорогой нефтяной скважины в России.

Как стало известно газете «Коммерсантъ», по мере того, как приближается дата вступления в силу санкций Евросоюза против поставок российской нефти, компании ищут новые способы ее транспортировки. Один из вариантов — отправка грузов по железной дороге на Дальний Восток.

Экономика,Казначейство США,ЕС,
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