В США рассказали о введении санкций против России в три этапа

Помощник министра финансов США по экономической политике Бен Харрис заявил, что новые санкции «Большой семерки» (G7) против России будут вводиться в три этапа и затронут сырую нефть и нефтепродукты. Цитату приводит РИА Новости.

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Кроме того, будут приняты меры в отношении дизельного топлива и продуктов нефтепереработки.

Представитель Минфина США добавил, что решение по ограничению стоимости нефти из России еще не принято. Харрис рассказал, что потолок цены будет достаточно высоким, чтобы стимулировать Москву поддерживать добычу, а также будет выше предельных издержек добычи для самой дорогой нефтяной скважины в России.