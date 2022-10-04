Всемирный банк дал прогноз по ВВП России в 2022 году

Российская экономика, согласно прогнозу, сможет вернуться к росту не раньше 2024 года. В ближайшее время на спад ВВП будет оказывать влиять целый ряд факторов. К главным из них относится уход крупных зарубежных компаний с российского рынка, санкции, неопределённые перспективы развития, а также снижение реальных доходов населения.

В докладе организации также уточняется, что эмбарго со стороны Евросоюза на импорт российской нефти ослабит все возможности для роста экономики РФ в следующем году. При этом санкции против Москвы повлияют на состояние ВВП и некоторых стран Европы и Центральной Азии. Предполагается, что совокупный ВВП в некоторых странах снизится в 2022 году на 0,2% и поднимется в следующем только на 0,3%.