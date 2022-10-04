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1 час назад

Всемирный банк дал прогноз по ВВП России в 2022 году

Елена Прошина

Уровень Валового внутреннего продукта (ВВП) России может снизиться к концу 2022 года на 4,5%. Такой прогноз составили аналитики Всемирного банка.

Всемирный банк дал прогноз по ВВП России в 2022 году
Фото: ТАССТАСС

«Хотя чрезвычайные политические меры предотвратили экономический коллапс, эффект от международных санкций будет, как ожидается, нарастать с течением времени», – сообщается в докладе Всемирного банка.

Российская экономика, согласно прогнозу, сможет вернуться к росту не раньше 2024 года. В ближайшее время на спад ВВП будет оказывать влиять целый ряд факторов. К главным из них относится уход крупных зарубежных компаний с российского рынка, санкции, неопределённые перспективы развития, а также снижение реальных доходов населения.

В докладе организации также уточняется, что эмбарго со стороны Евросоюза на импорт российской нефти ослабит все возможности для роста экономики РФ в следующем году. При этом санкции против Москвы повлияют на состояние ВВП и некоторых стран Европы и Центральной Азии. Предполагается, что совокупный ВВП в некоторых странах снизится в 2022 году на 0,2% и поднимется в следующем только на 0,3%.

Ранее стало известно, что Всемирный банк выделит Украине льготный кредит на 529,9 миллионов долларов.

Экономика,Всемирный Банк,ЕС,
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