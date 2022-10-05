Эксперт рассказал, кому лучше не менять рубли на доллары

Защитить и даже приумножить свои сбережения с помощью покупки валюты можно только в том случае, если делать это исключительно грамотно.

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Об этом рассказал директор региональной сети по работе с состоятельными клиентами «БКС Мир инвестиций» Григорий Сосновский, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на «Прайм».

По его словам, на данный момент на курс российского рубля оказывает влияние множество различных и трудно предугадываемых факторов, в частности, цены на нефть, геополитическая обстановка и ситуация на глобальных рынках.

При таких обстоятельствах, как объяснил эксперт, людям, которые собрались копить деньги, нужно чётко определиться с тем, что они хотят получить. Так, например, если человек хочет совершить в будущем крупную покупку в рублях, то сберегать деньги ему следует тоже в рублях.

Если же есть цель накопить деньги на отпуск в конце следующего года, то для этого лучше начать откладывать средства уже сейчас и делать это в валюте. Если речь идёт о долгосрочных инвестициях, то тогда следует закупить как можно больше долларов.