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15 минут назад

Названы варианты использования избытка валюты в России

Lenta.ru

У России есть несколько вариантов, как использовать избыточный профицит торгового баланса, появившейся на фоне введения санкций. Среди наиболее перспективных эксперты называют экспортные кредиты в рублях и «бесплатные деньги» для приоритетных проектов, пишет РБК.

Названы варианты использования избытка валюты в России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Надо утилизировать поток валюты, который к нам поступает и который мы можем использовать», — заявил исполнительный директор Института экономики роста имени Столыпина Антон Свириденко.

Глава Института энергетики и финансов Марсель Салихов предложил кредитовать зарубежных партнеров в рублях, например, Турцию. По мнению экспертов, это лучше, чем покупать лиры и создавать в них резервы.

Свириденко также предложил снижать избыточный профицит за счет выдачи дешевых займов.

«Сейчас есть кредиты на закупку импортного оборудования, но они под 7 процентов, а чтобы стимулировать спрос на валюту, надо делать их цену на уровне 0-3 процента», — пояснил он.

Импортер станет подавать заявку на покупку валюты на биржу и покупать ее у неподсанкционного банка, сказал спикер.

Главный экономист «Ренессанс Капитала» по России и СНГ Софья Донец назвала предложения «экзотическими». Она считает, что валютный профицит будет направлен на погашение внешнего долга и на формирование иностранных активов.

Положительное сальдо счета текущих операций платежного баланса России за январь-июль составило 166,6 миллиарда долларов, что в 3,3 раза больше по сравнению с показателями за аналогичный период прошлого года.

Экономика,Ренессанс Капитал,
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