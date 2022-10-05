Страна ЕС добилась ряда исключений из санкций против России

Потолок цен на нефть из России не будет распространяться на сырье, поставляемое по трубопроводам. Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, передает ТАСС.

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Под новые рестрикции также не подпадет атомная энергетика. Дипломат подчеркнул, что добиться этого помогли усилия венгерской стороны. Он указал на активное ведение переговоров по данному вопросу.

«Ограничение цен на нефть не распространяется на трубопроводные поставки нефти, а в случае чрезвычайной ситуации оно также не распространяется на морской транспорт, заменяющий трубопроводы»,— подчеркнул Сийярто.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Евросоюз пока может в текущий осенний период пересмотреть ограничения, введенные против российский стороны. Так, по его словам, ЕС дается шанс на исправление своих ошибок.