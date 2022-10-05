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1 час назад

Венгрия добилась исключений из российских санкций

Лера Букина

Потолок цен на нефть из России не будет распространяться на сырье, поставляемое по трубопроводам. Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, передает ТАСС.

Страна ЕС добилась ряда исключений из санкций против России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Под новые рестрикции также не подпадет атомная энергетика. Дипломат подчеркнул, что добиться этого помогли усилия венгерской стороны. Он указал на активное ведение переговоров по данному вопросу.

«Ограничение цен на нефть не распространяется на трубопроводные поставки нефти, а в случае чрезвычайной ситуации оно также не распространяется на морской транспорт, заменяющий трубопроводы»,— подчеркнул Сийярто.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Евросоюз пока может в текущий осенний период пересмотреть ограничения, введенные против российский стороны. Так, по его словам, ЕС дается шанс на исправление своих ошибок.

Агентство Bloomberg, ссылаясь на осведомленные источники, писало, что Венгрия будет вынуждена заплатить порядка четырех миллиардов евро за российский газ предстоящей зимой.

Экономика,Петер Сийярто,Виктор Орбан,ЕС,
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