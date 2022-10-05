Россия недополучила миллионы ящиков бананов

Ассоциация экспортеров бананов Эквадора заявила в своем отчете, что общие потери в поставках бананов в Россию и на Украину составили 4,91 миллиона ящиков (один ящик равен 18,14 килограмм) с января по август. Основную часть из этого недополучила Россия.

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Всего за этом период Эквадор поставил в Россию 52,15 миллиона ящиков бананов. Это на 4,54 миллиона «ниже месячного экспортного потенциала, который мог бы быть на этом рынке в бесконфликтной ситуации».

Эквадор — главный поставщик бананов для России. В 2021 году на его долю приходилось 96 процентов от всех поставок. Для Эквадора Россия — второй крупнейший покупатель после ЕС. За семь месяцев эквадорские экспортеры поставили на российский рынок 22,25 процента всех отправленных за рубеж бананов, в ЕС ушло 26,67 процента всех поставок.

В Ассоциации также рассказали, что с января по август Эквадор поставил на Украину около 800 тысяч ящиков бананов, но с мая по август поставок не было вообще. Потери в экспорте ассоциация оценивает в 370 тысяч ящиков.