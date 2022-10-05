Бюджет недополучил около ₽23 млрд нефтегазовых доходов

Бюджет РФ по итогам сентября недополучил 22,7 млрд рублей нефтегазовых доходов к прогнозируемому уровню, сообщает в среду Министерство финансов.
"Суммарное отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема нефтегазовых доходов и оценки базового месячного объема нефтегазовых доходов от базового месячного объема нефтегазовых доходов по итогам сентября 2022 года составило -22,7 млрд руб.", - поясняет Минфин.
Министерство ожидает, что в октябре федеральный бюджет дополнительно получит 305,6 млрд рублей нефтегазовых доходов.
"Таким образом, совокупный объем средств дополнительных нефтегазовых доходов составляет +282,9 млрд руб.", - говорится в сообщении.
Кроме того, в связи с временной приостановкой на 2022 год отдельных положений бюджетных правил, связанных с использованием дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета, покупка иностранной валюты и золота за счет указанных выше средств производиться не будет, подчеркнули в ведомстве.