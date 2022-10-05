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49 минут назад

Бюджет по итогам сентября недополучил 22,7 млрд рублей нефтегазовых доходов

ТАСС

Бюджет РФ по итогам сентября недополучил 22,7 млрд рублей нефтегазовых доходов к прогнозируемому уровню, сообщает в среду Министерство финансов.

Бюджет недополучил около ₽23 млрд нефтегазовых доходов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Суммарное отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема нефтегазовых доходов и оценки базового месячного объема нефтегазовых доходов от базового месячного объема нефтегазовых доходов по итогам сентября 2022 года составило -22,7 млрд руб.", - поясняет Минфин.

Министерство ожидает, что в октябре федеральный бюджет дополнительно получит 305,6 млрд рублей нефтегазовых доходов.

"Таким образом, совокупный объем средств дополнительных нефтегазовых доходов составляет +282,9 млрд руб.", - говорится в сообщении.

Кроме того, в связи с временной приостановкой на 2022 год отдельных положений бюджетных правил, связанных с использованием дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета, покупка иностранной валюты и золота за счет указанных выше средств производиться не будет, подчеркнули в ведомстве.

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