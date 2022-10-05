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1 час назад

В Чехии рассказали о новом пакете санкций Евросоюза против России

Лера Букина

Постоянным представителям стран Европейского Союза удалось согласовать новый пакет антироссийских санкций. С таким заявлением выступил представитель Чехии при ЕС, передает РИА Новости.

В Чехии рассказали о новом пакете санкций Евросоюза против России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Он указал на проведение технической процедуры оформления.

Отмечается, что новые рестрикции предполагают запрет на перевозку российской нефти третьим странам по стоимости, которая превышает согласованный лимит.

Также Евросоюз вводит запрет на предоставление юридических услуг, услуг IT и инжиниринга. Кроме того, в представительстве Чехии подчеркнули, что под запрет подпадает импорт из РФ продуктов сталелитейного производства, бумаги, химпродукции, пластика и сигарет.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что потолок цен на нефть из России не будет распространяться на сырье, поставляемое по трубопроводам. Под новые рестрикции также не подпадет атомная энергетика. Дипломат подчеркнул, что добиться этого помогли усилия венгерской стороны. Он указал на активное ведение переговоров по данному вопросу.

Экономика,Петер Сийярто,ЕС,
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