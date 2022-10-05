Минэкономразвития назвало плюсы присоединения к РФ новых регионов

Принятие новых регионов в состав Российской Федерации позволит добиться прироста в металлургии на 20%, в угле — на 6%, по зерну — более чем на 10%. Об этом сообщило Минэкономразвития, передают «Известия».

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Также ведомство сообщило о планах разработать для новых регионов госпрограмму по модернизации и развитию инфраструктуры, в частности, социальную.

В Минэкономразвития отметили, что валовый региональный продукт новых регионов в течение пяти лет может достигнуть около 3 трлн рублей.

Кроме того, сообщается о предоставлении возможности новым регионам РФ получить освобождение на 10 лет по налогу на прибыль в федеральный бюджет.