Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+12° в 
USD 58.79EUR 56.17
Войти в почту
39 минут назад

Минэкономразвития назвало плюсы присоединения к РФ новых регионов

Лера Букина

Принятие новых регионов в состав Российской Федерации позволит добиться прироста в металлургии на 20%, в угле — на 6%, по зерну — более чем на 10%. Об этом сообщило Минэкономразвития, передают «Известия».

Минэкономразвития назвало плюсы присоединения к РФ новых регионов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Также ведомство сообщило о планах разработать для новых регионов госпрограмму по модернизации и развитию инфраструктуры, в частности, социальную.

В Минэкономразвития отметили, что валовый региональный продукт новых регионов в течение пяти лет может достигнуть около 3 трлн рублей.

Кроме того, сообщается о предоставлении возможности новым регионам РФ получить освобождение на 10 лет по налогу на прибыль в федеральный бюджет.

Президент России Владимир Путин утвердил ратификацию договора и подписал федеральные конституционные законы о вхождении в состав России Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также Херсонской и Запорожской областей.

Экономика,Владимир Путин,Минэкономразвития,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители