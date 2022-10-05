Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+12° в 
USD 58.79EUR 56.17
Войти в почту
19 минут назад

Берлин обвинил США и ЕС в завышении цен на газ

Мария Иванова

Немецкий министр экономики Роберт Хабек обвинил США и страны ЕС, поставляющие газ в Германию, в завышении цен. Об этом сообщает Welt.

В Германии обвинили США и ЕС в завышении цен на газ
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Некоторые страны, в том числе дружественные, иногда завышают цены на газ до луны», - заявил министр.

Хабек рассчитывает, что Еврокомиссия обсудит ценообразование с дружественными государствами.

По мнению министра, ЕС должен организовать «разумное и синхронизированное покупательское поведение государств, чтобы отдельные страны ЕС не повышали цены на мировом рынке». Европейская рыночная власть «огромна», и ее нужно только использовать, подчеркнул он.

5 октября споровые цены на газ в Европе упали ниже тысячи долларов за тысячу кубометров впервые с начала июня. Эксперты «Интерфакса» объяснили это заполнением газовых хранилищ в большинстве стран до целевого уровня в 80 процентов.

«Интерфакс» отмечает, что в то же время ближайшие фьючерсы на газ, начиная с ноябрьского, остаются вблизи отметки в две тысячи долларов за тысячу кубометров.

Экономика,Роберт Хабек,Еврокомиссия,ЕС,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители