В Германии обвинили США и ЕС в завышении цен на газ

Немецкий министр экономики Роберт Хабек обвинил США и страны ЕС, поставляющие газ в Германию, в завышении цен. Об этом сообщает Welt.

«Некоторые страны, в том числе дружественные, иногда завышают цены на газ до луны», - заявил министр.

Хабек рассчитывает, что Еврокомиссия обсудит ценообразование с дружественными государствами.

По мнению министра, ЕС должен организовать «разумное и синхронизированное покупательское поведение государств, чтобы отдельные страны ЕС не повышали цены на мировом рынке». Европейская рыночная власть «огромна», и ее нужно только использовать, подчеркнул он.

5 октября споровые цены на газ в Европе упали ниже тысячи долларов за тысячу кубометров впервые с начала июня. Эксперты «Интерфакса» объяснили это заполнением газовых хранилищ в большинстве стран до целевого уровня в 80 процентов.