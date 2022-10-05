Техническое правительство Болгарии вывело российские компании — поставщики автомобильного топлива из-под санкций до конца 2024 года в связи с напряженной ситуацией с горючим в стране. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение пресс-службы кабинета министров страны.

«Разрешается заключение новых государственных контрактов и рамочных соглашений с поставщиками автомобильного топлива из Российской Федерации после 10 октября 2022 года», — сказано в сообщении.

Уточняется, что исключение вводится до 31 декабря 2024 года из-за необходимости обеспечивать автомобильным топливом государственные органы и другие структуры Болгарии «с целью охраны общественного порядка, жизни и здоровья граждан», а также национальной безопасности.

Постоянные представители стран Евросоюза в Брюсселе окончательно согласовали содержание нового пакета санкционных мер сообщества против России, запущена процедура его юридического оформления. Об этом заявила представитель Чехии при ЕС Эдита Хрда, передает РИА «Новости».

Точное содержание нового, восьмого по счету пакета антироссийских санкций ЕС пока не известно. По сообщениям СМИ, он включает потолок цен на закупку российской нефти, эмбарго на импорт ряда изделий сталелитейной промышленности, некоторых видов пластмасс и химикатов, а также запрет на оказание российским клиентам услуг в сферах юриспруденции и информационных технологий.

«Мы только что достигли политического соглашения о новых санкциях против России. Теперь последует письменная процедура, санкции вступят в силу с момента публикации в официальном журнале ЕС», — подчеркнула представитель Чехии в Брюсселе.

Вице-премьер РФ Александр Новак ранее заявил, что Россия не будет поставлять нефть странам, которые поддержат потолок цен. Он отметил, что установление лимита цен на российскую нефть в первую очередь отразится на европейских и американских потребителях.

Новый запрет Евросоюза на импорт продукции сталелитейной промышленности из России не будет распространяться на Италию и Бельгию. Об этом сообщает портал EUobserver со ссылкой на источники.

Государства смогут продолжать закупки стальной продукции в России в течение двух лет.

Будапешт добился от ЕС того, что потолок цен на российскую нефть не распространят на трубопроводные поставки и заменяющие их в чрезвычайной ситуации морские, сообщил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

Как сообщил Сийярто, Венгрия добилась этого в результате упорного ведения переговоров на совете постпредов стран ЕС. Кроме того, по его словам, по инициативе Венгрии из санкций исключили атомную энергетику, то есть строительство АЭС «Пакш».

«Ни один институт, важный с точки зрения сотрудничества в области ядерных исследований и разработок, также не был внесен в санкционный список», – сказал он, добавив, что Венгрия собирается и в дальнейшем защищать свою энергобезопасность, выступая против вредящих стране санкций.

Напомним, Wall Street Journal заявила, что Евросоюз, вероятно, утвердит предложенный странами G7 потолок цен на российскую нефть в два этапа. Сейчас идет подготовка законопроекта, необходимого для реализации этой меры, его отложат до полной готовности всех стран G7. При этом Financial Times сообщила о планах Саудовской Аравии и России объявить о серьезных сокращениях добычи нефти.

Российская алмазодобывающая компания «Алроса» была исключена из восьмого пакета санкций Евросоюза против России. Об этом сообщает портал EUobserver со ссылкой на дипломатический источник.

По словам неназванного европейского дипломата, компания фигурировала в изначальном проекте подсанкционных юридических лиц. Это связывалось с ее «участием в финансировании российской военной промышленности».

Портал выдвигает предположение, что причиной исключения «Алросы» из финальной версии санкционного списка, согласованного постпредами стран ЕС в Брюсселе в среду, могут быть опасения правительства Бельгии «о потере тысяч рабочих мест» в городе Антверпен. Данный населенный пункт является одним из мировых центров обработки алмазов.

Европейский союз предложил сделать исключение из ограничений в отношении Москвы для лоцманов, чтобы позволить им проводить суда с энергоносителями через проливы, сообщает Bloomberg со ссылкой на источник.

Санкции в отношении их должны вступить в силу в декабре текущего года. Предложенное ЕС исключение позволит судовладельцам нанимать лоцманов-специалистов, чтобы они проводили суда, в частности, через проливы Дании. Эти проливы используются для транспортировки сырья из России. В настоящее время ведется обсуждение данной инициативы в ЕС.