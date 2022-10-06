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1 час назад

Незаконный вывоз денег из России резко вырос

Lenta.ruиещё 4

В период с 20 по 30 сентября Федеральная таможенная служба (ФТС) России зафиксировала резкий рост незаконного вывоза наличных денег из страны. На фоне значительного увеличения пассажиропотока было зафиксировало 557 таких случаев, что на 93 процента больше, чем в те же сроки в 2021 году, пишут «Известия».

Незаконный вывоз денег из России резко вырос
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Возбуждены 549 административных и 11 уголовных дел. Каждое второе нарушение связано с попыткой вывезти иностранную валюту, в основном доллары и евро, в объеме более 10 тысяч долларов. Общая сумма нелегально перевозимых средств составила 160,5 миллиона рублей. Это на 63 процента больше, чем за тот же период прошлого года.

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Рост пассажиропотока зафиксирован на фоне объявления частичной мобилизации. Как указали в ведомстве, на увеличение числа нарушений повлияла и невозможность использовать карты российских банков в большинстве иностранных стран и перевести туда средства. Чаще всего лишнюю наличность находили у россиян, ехавших в Турцию, ОАЭ, Узбекистан и Таджикистан.

С 1 октября вступило в силу продление ограничений от Центробанка на вывод средств за рубеж. Граждане России и дружественных стран могут переводить на счета в зарубежных банках не более миллиона долларов по курсу ЦБ в течение месяца. Если операции осуществляются без открытия банковского счета, лимит снижается до 10 тысяч долларов в месяц.

Ранее сообщалось, что с апреля по май из России в страны Средней Азии и Закавказья было переведено рекордное количество денег. В Армению, Грузию, Казахстан и Киргизию только в мае в общей сложности поступило около миллиарда долларов.

Экономика,Банк России,
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