Володин обратил вниманине россиян на госдолг США

Экономики многих государств мира могут пострадать в результате коллапса долларовой системы, предупредил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

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Отмечается, что государственный долг США впервые превысил $31 трлн, заимствования Вашингтона достигли более 30% всего мирового ВВП.

По оценке Володина, «запредельный рост госдолга США» позволяет сделать вывод о том, что Штаты не собираются его возвращать. Свои проблемы они постараются решить за счет государств Евросоюза.