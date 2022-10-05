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47 минут назад

Володин обратил вниманине россиян на госдолг США

Илья Родин

Экономики многих государств мира могут пострадать в результате коллапса долларовой системы, предупредил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

Володин обратил вниманине россиян на госдолг США
Фото: ТАССТАСС

Отмечается, что государственный долг США впервые превысил $31 трлн, заимствования Вашингтона достигли более 30% всего мирового ВВП.

По оценке Володина, «запредельный рост госдолга США» позволяет сделать вывод о том, что Штаты не собираются его возвращать. Свои проблемы они постараются решить за счет государств Евросоюза.

Спикер Госдумы подчеркнул, что «надуваемый при помощи долларового станка пузырь» может лопнуть. В этой ситуации понесут минимальные потери те страны, которые практически не зависят от американской валюты.

Экономика,Вячеслав Володин,Госдума,ЕС,
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