Володин обратил вниманине россиян на госдолг США

Экономики многих государств мира могут пострадать в результате коллапса долларовой системы, предупредил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.
Отмечается, что государственный долг США впервые превысил $31 трлн, заимствования Вашингтона достигли более 30% всего мирового ВВП.
По оценке Володина, «запредельный рост госдолга США» позволяет сделать вывод о том, что Штаты не собираются его возвращать. Свои проблемы они постараются решить за счет государств Евросоюза.
Спикер Госдумы подчеркнул, что «надуваемый при помощи долларового станка пузырь» может лопнуть. В этой ситуации понесут минимальные потери те страны, которые практически не зависят от американской валюты.