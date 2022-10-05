Глава ЕК предложит странам ЕС комплекс мер по снижению цен на газ

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен планирует обсудить с лидерами Евросоюза возможный комплекс мер, который поможет снизить цены на импортируемый газ. Письмо с предложением этого она уже направила им, передает «РИА Новости».

Фон дер Ляйен призвала ускорить переговоры «с надежными поставщиками», в числе которых Норвегия и США, чтобы снизить цены на все виды газа. Ранее она планировала обсудить этот вопрос во время неформального саммита в Праге 7 октября.

Среди предложений фон дер Ляйен значится использование общеевропейской платформы с целью организации совместных закупок газа. Таким образом она рассчитывает избежать борьбы за поставщиков между странами ЕС и следующего за этим роста цен на топливо.

Также она предложила разработать дополнительный ценовой индекс Евросоюза, чтобы «лучше отражать реальность и обеспечивать более эффективное функционирование рынка». До этого момента она считает необходимым ограничить цены на газ в отношении действующего индекса.