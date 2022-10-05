Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+16° в 
USD 59.40EUR 58.06
Войти в почту
1 час назад

Глава ЕК предложит странам ЕС комплекс мер по снижению цен на газ

Елена Прошина

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен планирует обсудить с лидерами Евросоюза возможный комплекс мер, который поможет снизить цены на импортируемый газ. Письмо с предложением этого она уже направила им, передает «РИА Новости».

Глава ЕК предложит странам ЕС комплекс мер по снижению цен на газ
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Фон дер Ляйен призвала ускорить переговоры «с надежными поставщиками», в числе которых Норвегия и США, чтобы снизить цены на все виды газа. Ранее она планировала обсудить этот вопрос во время неформального саммита в Праге 7 октября.

Среди предложений фон дер Ляйен значится использование общеевропейской платформы с целью организации совместных закупок газа. Таким образом она рассчитывает избежать борьбы за поставщиков между странами ЕС и следующего за этим роста цен на топливо.

Также она предложила разработать дополнительный ценовой индекс Евросоюза, чтобы «лучше отражать реальность и обеспечивать более эффективное функционирование рынка». До этого момента она считает необходимым ограничить цены на газ в отношении действующего индекса.

Кроме того фон дер Ляйен предложила вынести на обсуждение временный потолок цен на газ, который используется для производства электроэнергии. В будущем на основе данной меры она надеется сделать глобальную реформу. Еще в список предложений по сокращению цен на импортируемый газ глава ЕК включила увеличение инвестиций в инфраструктуру, возобновляемые источники энергии и повышение энергоэффективности.

Экономика,Еврокомиссия,ЕС,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители