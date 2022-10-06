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1 час назад

В ДНР разработают свободную экономическую зону

Lenta.ru

В Донецкой народной республике (ДНР) начали разработку новых экономических условий для предпринимателей. Об этом сообщил премьер ДНР Виталий Хоценко, его слова передает РИА Новости.

«Мы сейчас работаем над тем, чтобы у нас появилась и свободная экономическая зона на территории нашего региона, чтобы были максимально благоприятные условия для бизнеса при входе», — сказал он.

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По его словам, в рамках будущей экономической системы планируется обнулить многие налоги, среди которых налог на имущество, землю и прибыль. Хоценко также допустил, что могут быть и «иные преференции».

Экономика,Виталий Хоценко,
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