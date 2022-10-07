Торговцы Турции попросили решить проблемы с картами «Мир»

«Мы проводили зиму с тем, что зарабатывали в октябре и ноябре. Теперь мы думаем о том, как будем платить за аренду. Если проблема не будет решена как можно скорее, мы не сможем начать новый сезон», — цитирует газета Филиза Вурала, продающего текстиль.