Германии предрекли экономический кризис при отказе от российского газа

Отказ Германии от российского газа приведет к экономическому кризису в этой стране, Такое развитие событий предрек директор третьего европейского департамента МИД РФ Олег Тяпкин, передает РИА Новости.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Дипломат допустил, что Берлин может полностью отказаться от российского газа в течение ближайших двух лет. По его словам, последствия этого решения очевидны уже сейчас.

Представитель МИД напомнил, что по словам министра экономики ФРГ Роберта Хабека, стране грозит сильный ущерб из-за роста цен на энергоносители.

«Это прогрессирующий в ФРГ экономический и энергетический кризис, гигантский рост цен на энергоносители, сворачивание и вывод за пределы страны производства и инвестиций и, как следствие, снижение конкурентоспособности германской экономики и покупательной способности населения», — рассказал Тяпкин.