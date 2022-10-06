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1 час назад

В МИД предрекли Германии экономический кризис при отказе от российского газа

Lenta.ru

Отказ Германии от российского газа приведет к экономическому кризису в этой стране, Такое развитие событий предрек директор третьего европейского департамента МИД РФ Олег Тяпкин, передает РИА Новости.

Германии предрекли экономический кризис при отказе от российского газа
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Дипломат допустил, что Берлин может полностью отказаться от российского газа в течение ближайших двух лет. По его словам, последствия этого решения очевидны уже сейчас.

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Представитель МИД напомнил, что по словам министра экономики ФРГ Роберта Хабека, стране грозит сильный ущерб из-за роста цен на энергоносители.

«Это прогрессирующий в ФРГ экономический и энергетический кризис, гигантский рост цен на энергоносители, сворачивание и вывод за пределы страны производства и инвестиций и, как следствие, снижение конкурентоспособности германской экономики и покупательной способности населения», — рассказал Тяпкин.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц назвал проблему в обеспечении страны газом. По его словам, Германия энергетически зависима от России и не смогла создать необходимую инфраструктуру или построить СПГ-терминалы, чтобы в случае необходимости менять поставщиков.

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