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1 час назад

Россия выделит Белоруссии кредит на $1,5 млрд

Алиса Селезнёва

Принято решение о выделении Белоруссии кредита на 1,5 миллиарда долларов для реализации проектов по импортозамещению. Об этом заявил РИА Новости вице-премьер Алексей Оверчук.

Россия предоставит Белоруссии кредит на $1,5 млрд
Фото: ТАССТАСС

По его словам, соглашение б этом либо уже подписано или будет подписано «вот-вот».

«Это решение принято, и в принципе все параметры соглашения согласованы», - пояснил он на полях Каспийского экономического форума в Москве.

По словам вице-премьера, 1,5 миллиарда долларов выделяются «на проекты, которые будут связаны с импортозамещением и развитием соответствующих производств».

Ранее президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко добились согласования всех 28 программ в рамках Союзного государства. Были достигнуты договоренности о единой макроэкономической политике, интегрировании национальных платежных систем и создании единого платежного пространства, новых кредитах для Белоруссии и обеспечении безопасности Союзного государства на внешнем периметре.

Экономика,Алексей Оверчук,Александр Лукашенко,Владимир Путин,
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