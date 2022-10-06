Россия предоставит Белоруссии кредит на $1,5 млрд

Принято решение о выделении Белоруссии кредита на 1,5 миллиарда долларов для реализации проектов по импортозамещению. Об этом заявил РИА Новости вице-премьер Алексей Оверчук.

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По его словам, соглашение б этом либо уже подписано или будет подписано «вот-вот».

«Это решение принято, и в принципе все параметры соглашения согласованы», - пояснил он на полях Каспийского экономического форума в Москве.

По словам вице-премьера, 1,5 миллиарда долларов выделяются «на проекты, которые будут связаны с импортозамещением и развитием соответствующих производств».