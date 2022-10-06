В России нашли способ пополнить бюджет на 100 млрд рублей

Минфин считает, что новый подход к регулированию табачной отрасли позволит пополнить бюджет дополнительными 100 млрд рублей. Об этом сообщает РБК со ссылкой на новую статью доходов, которая есть в проекте федерального бюджета на 2023 год и плановый период 2024–2025 годов.

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Отмечается, что нововведение позволит повысить собираемость и улучшить администрирование акцизов на табачную продукцию уже в предстоящем году.

В настоящее время правительство рассматривает проект Минфина. Ведомство выступает за лицензирование деятельности, которая связана с производством и оборотом никотиновой продукции, регистрацию основного оборудования для производства табачных изделий и сырья, а также за ввод запрета на продажу табачных изделий не в потребительской упаковке.

Согласно ожиданиям правительства, в 2023 году бюджетные доходы по вышеуказанной статье достигнут 100 млрд рублей. Так, в стране ожидается увеличение общего объема поступлений от табачных акцизов почти до 751 млрд рублей.

По мнению участников табачной отрасли, такая мера окажет положительный эффект на рынок. Вместе с тем, они подчеркивают, что влияние на доходы бюджета в 2023 году может быть не столь сильным в связи с тем, что сроки принятия меры не определены.