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37 минут назад

Anadolu сообщило, что Турция сократила импорт газа из России более чем на треть

Газета.Ru

В июле 2022 года Турция стала закупать меньше газа из России на 37,2%, сообщает агентство Anadolu со ссылкой на доклад Управления по регулированию энергетического рынка.

Турция резко сократила импорт газа из России
Фото: ТАССТАСС

«В июне наибольшие объемы природного газа Турция закупила у России — 1, 448 млрд кубических метров. За указанный период импорт газа из России сократился на 37,2%», — уточнили в управлении.

По данным управления, в июле 2022 года Турция импортировала около 3,411 млрд кубометров природного газа. Это на 15,7% ниже показателей за июль прошлого года.

В начале недели агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что Турция попросила Россию отсрочить часть платежей Анкары за природный газ до 2024 года в попытке смягчить экономический ущерб от повышенных цен на энергоносители. По данным агентства, сильная зависимость Турции от импорта энергоносителей усилила давление на ее валюту и бюджет.

Ранее министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез заявил, что Анкара завершила подготовку к зиме, полностью заполнив подземные хранилища природным газом.

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