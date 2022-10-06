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1 час назад

Мишустин оценил состояние российской экономики на фоне санкций

Lenta.ru

Российская экономика доказывает свою способность адаптироваться к санкциям. Так состояние экономики оценил премьер-министр Михаил Мишустин, его цитирует РИА Новости.

Мишустин оценил состояние российской экономики
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, правительство признает, что санкции носят долгосрочный характер и беспрецедентный масштаб. Однако он отметил, что Россия справляется с давлением.

«Инвестиционная активность в первом полугодии находилась на высоком уровне. Замедлилась инфляция - с пикового значения в 17,8 процента в годовом выражении в апреле — до 13,5 процента по итогам прошлой недели», — раскрыл подробности премьер.

В сентябре Мишустин уже заявлял об адаптации экономики России к санкциям. Несмотря на неизбежное замедление динамики роста российской экономики, санкции не стали разрушительными, как предполагали их инициаторы, отметил он.

В пример он привел оценки Министерства экономического развития, согласно которым в январе-июле ВВП России снизился чуть больше чем на 1 процент относительно показателя аналогичного периода прошлого года.

Экономика,Михаил Мишустин,Минэкономразвития,
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