Мишустин оценил состояние российской экономики

Российская экономика доказывает свою способность адаптироваться к санкциям. Так состояние экономики оценил премьер-министр Михаил Мишустин, его цитирует РИА Новости.

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По его словам, правительство признает, что санкции носят долгосрочный характер и беспрецедентный масштаб. Однако он отметил, что Россия справляется с давлением.

«Инвестиционная активность в первом полугодии находилась на высоком уровне. Замедлилась инфляция - с пикового значения в 17,8 процента в годовом выражении в апреле — до 13,5 процента по итогам прошлой недели», — раскрыл подробности премьер.

В сентябре Мишустин уже заявлял об адаптации экономики России к санкциям. Несмотря на неизбежное замедление динамики роста российской экономики, санкции не стали разрушительными, как предполагали их инициаторы, отметил он.