Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+12° в 
USD 59.40EUR 58.06
Войти в почту
51 минуту назад

The Daily Telegraph назвала решение о снижении добычи нефти ОПЕК+ унижением для Байдена

ТАСС

Договоренность государств - участников соглашения ОПЕК+ о сокращении добычи нефти стала унижением для президента США Джо Байдена, который выступал против подобного шага. Такое мнение в четверг выразила британская газета The Daily Telegraph.

Решение ОПЕК+ по добыче нефти назвали унижением для Байдена
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Тот факт, что в итоге ОПЕК+ согласилась на снижение производства, свидетельствует об ухудшении отношений между США и Саудовской Аравией, которая играет важную роль в объединении, добавила газета.

The Daily Telegraph напомнила, что в июле Байден совершил визит в Эр-Рияд, в ходе которого убеждал руководство Саудовской Аравии не сокращать добычу нефти, однако в королевстве решили пренебречь советом главы Белого дома. Американский президент, как считает издание, был заинтересован в том, чтобы не допустить роста цен на топливо в преддверии промежуточных выборов в Конгресс США в ноябре.

В среду государства - участники соглашения ОПЕК+ на очной встрече в Вене договорились о сокращении добычи нефти с ноября на 2 млн баррелей в сутки, а также продлили сделку до конца 2023 года. Вице-премьер РФ Александр Новак подчеркнул, что данное решение связано с необходимостью балансировки рынка и признаками рецессии в мировой экономике, при этом снижение объемов добычи будет реальным в связи с недостатком свободных мощностей.

Экономика,Александр Новак,Джозеф Байден,Конгресс США,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители