Решение ОПЕК+ по добыче нефти назвали унижением для Байдена

Договоренность государств - участников соглашения ОПЕК+ о сокращении добычи нефти стала унижением для президента США Джо Байдена, который выступал против подобного шага. Такое мнение в четверг выразила британская газета The Daily Telegraph.
Тот факт, что в итоге ОПЕК+ согласилась на снижение производства, свидетельствует об ухудшении отношений между США и Саудовской Аравией, которая играет важную роль в объединении, добавила газета.
The Daily Telegraph напомнила, что в июле Байден совершил визит в Эр-Рияд, в ходе которого убеждал руководство Саудовской Аравии не сокращать добычу нефти, однако в королевстве решили пренебречь советом главы Белого дома. Американский президент, как считает издание, был заинтересован в том, чтобы не допустить роста цен на топливо в преддверии промежуточных выборов в Конгресс США в ноябре.
В среду государства - участники соглашения ОПЕК+ на очной встрече в Вене договорились о сокращении добычи нефти с ноября на 2 млн баррелей в сутки, а также продлили сделку до конца 2023 года. Вице-премьер РФ Александр Новак подчеркнул, что данное решение связано с необходимостью балансировки рынка и признаками рецессии в мировой экономике, при этом снижение объемов добычи будет реальным в связи с недостатком свободных мощностей.