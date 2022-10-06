Решение ОПЕК+ по добыче нефти назвали унижением для Байдена

Договоренность государств - участников соглашения ОПЕК+ о сокращении добычи нефти стала унижением для президента США Джо Байдена, который выступал против подобного шага. Такое мнение в четверг выразила британская газета The Daily Telegraph.

Тот факт, что в итоге ОПЕК+ согласилась на снижение производства, свидетельствует об ухудшении отношений между США и Саудовской Аравией, которая играет важную роль в объединении, добавила газета.

The Daily Telegraph напомнила, что в июле Байден совершил визит в Эр-Рияд, в ходе которого убеждал руководство Саудовской Аравии не сокращать добычу нефти, однако в королевстве решили пренебречь советом главы Белого дома. Американский президент, как считает издание, был заинтересован в том, чтобы не допустить роста цен на топливо в преддверии промежуточных выборов в Конгресс США в ноябре.