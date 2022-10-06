В Кремле оценили установление потолка цен на нефть

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предупредил Запад о последствиях введения потолка цен на нефть. Так, по его словам, такое решение может оказать деструктивное влияние на энергетические рынки, передает ТАСС.

Все государства могут пострадать от принятия такой меры, считает представитель Кремля. Он же указал на заинтересованность государств в стабильности рынков.

Песков подчеркнул, что многие страны осознают, насколько абсурдны резкие движения Евросоюза. Он выразил уверенность в том, что именно США подстрекают ЕС вводить санкции, в частности, потолок цен на нефть.