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46 минут назад

В Кремле оценили установление потолка цен на нефть

Лера Букина

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предупредил Запад о последствиях введения потолка цен на нефть. Так, по его словам, такое решение может оказать деструктивное влияние на энергетические рынки, передает ТАСС.

Все государства могут пострадать от принятия такой меры, считает представитель Кремля. Он же указал на заинтересованность государств в стабильности рынков.

СМИ: Возможное решение России по добыче нефти ударит по Вашингтону

Песков подчеркнул, что многие страны осознают, насколько абсурдны резкие движения Евросоюза. Он выразил уверенность в том, что именно США подстрекают ЕС вводить санкции, в частности, потолок цен на нефть.

Ранее Еврокомиссия сообщила об утверждении Евросоюзом восьмого пакета санкций против России. Он включает в себя введение потолка цен на нефть. Кроме того, вводится запрет на предоставление российским властям или юрлицам таких услуг, как консультации в сфере ИТ, юридические консультации, архитектурные и инженерные услуги.

Экономика,Дмитрий Песков,Еврокомиссия,ЕС,
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